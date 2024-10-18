Западные спецслужбы пытаются установить, действительно ли Украина может создать ядерное оружие. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в утренней программе радиостанции Kossuth.
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