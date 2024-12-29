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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Широков: «Не вижу, в чем состав «Спартака» принципиально слабее зенитовского. За исключением позиции левого защитника»

– Если сравнивать составы, состав «Спартака» уступает зенитовскому? – Я перед стартом сезона вам говорит, что не вижу, в чем он слабее зенитовского.

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