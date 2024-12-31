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militaryarms

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Какие выплаты будут осуществляться детям участников СВО к Новому году 2025

Какие выплаты будут осуществляться детям участников СВО к Новому году 2025

На федеральном уровне отсутствует информация о выплатах детям участников СВО к Новому году 2025 года, но некоторые регионы уже практикуют осуществление выплат и раздачу подарков, отчего важно знать, какие будут подарки и размеры выплат в каждом регионе.

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