Какие выплаты будут осуществляться детям участников СВО к Новому году 2025

На федеральном уровне отсутствует информация о выплатах детям участников СВО к Новому году 2025 года, но некоторые регионы уже практикуют осуществление выплат и раздачу подарков, отчего важно знать, какие будут подарки и размеры выплат в каждом регионе.
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