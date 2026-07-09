Вербовщики через соцсети склоняют подростков Урала к поджогам

В Свердловской области зафиксирована активизация деятельности иностранных кураторов, направленная на вовлечение местных жителей, в первую очередь несовершеннолетних, в совершение диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.
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