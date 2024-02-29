Пекин примет чемпионат мира по легкой атлетике в 2027 году

Чемпионат мира по легкой атлетике в 2027 году пройдет в Пекине. Решение об этом было принято на заседании совета Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в Глазго, где 1-3 марта пройдет ЧМ в залах.
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