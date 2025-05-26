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Царьград

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Километровые столбы огня в Киеве третьи сутки: Впервые 1000 "Гераней" за ночь. Уничтожен штаб командования ВСУ. Убиты важные шишки Франции

Километровые столбы огня в Киеве третьи сутки: Впервые 1000 "Гераней" за ночь. Уничтожен штаб командования ВСУ. Убиты важные шишки Франции

Масштабный "ХРЮКОСТЯГ" (слово, которое выдала "станция судного дня" перед началом бомбардировок) продолжается.

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