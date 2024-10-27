Друг Татьяны Плаксиной рассказал, как дочь Любови Успенской вывозили из Израиля и где она находится сейчас: жуткие подробности

История с дочерью «королевы русского шансона» Любови Успенской становится все более запутанной. Израильский друг Татьяны Плаксиной по имени Александр в программе «Ты не поверишь!» рассказал, где сейчас находится девушка.
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