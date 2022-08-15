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Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы

Трамп потребовал, чтобы ФБР немедленно вернуло изъятые во время обыска в его имении документы

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал вернуть ему документы, которые были изъяты агентами Федерального бюро расследований ранее в ходе обыска в его имении во Флориде.

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