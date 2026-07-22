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Жизнь за спиной знаменитого баритона: через что пришлось пройти Нелли Кобзон и какую семейную тайну она раскрыла после ухода мужа

Жизнь за спиной знаменитого баритона: через что пришлось пройти Нелли Кобзон и какую семейную тайну она раскрыла после ухода мужа

Многие привыкли видеть в ней лишь безупречную спутницу знаменитого артиста — женщину с идеальной укладкой, которая всегда оставалась на полшага позади своего супруга.

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