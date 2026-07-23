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Аргументы недели

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Москвичке удалили восемь личинок после отдыха на пляже во Вьетнаме

Москвичке удалили восемь личинок после отдыха на пляже во Вьетнаме

Поездка на райский остров Фукуок обернулась для 26-летней Кристины хирургической операцией и адской болью.

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