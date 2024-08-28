«Известия»: средний чек на цветы в России увеличился за год на 15-17%

На рост цен влияют инфляция, удорожание импорта, увеличение затрат на логистику и жара Средний чек на цветы в России вырос за год на 15-17%, а средняя цена за букет на 1 сентября будет доходить до 3,5 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии