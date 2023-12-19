Обновленный функционал инвестиционного портала представлен в Нижегородской области

На инвестиционном портале Нижегородской области — www.nn-invest.ru — обновлена витрина инвестиционных проектов и проектов, реализующихся в рамках государственно-частного партнерства, а также актуализирована информация об инвестиционных паспортах муниципалитетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии