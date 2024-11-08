Пушков: Европа ждёт, когда Трамп определится с политикой по Украине

Европейские государства «многое поставят на паузу» на фоне ожидания действий избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, касающихся ситуации на Украине, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
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