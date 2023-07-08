ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО События почти двухнедельной давности продолжают обрастать новыми подробностями.
Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"
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Катерина
Саша, не обижайся. Этот Яврейский всё знал, но... и так далее. Зачем повторять?
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6 час.
US
Uri Strukow
Народ шутит всегда и везде, независимо от тяжести ситуации. Это нормально. Проходил всякое. Видел дно. В реанимации, из кусков собранные лежали- анекдоты травили, шутили и друг-друга прикалывали.
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5 час.
Людмила Лиханова
ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ. НА ПЯТИ (!) ПЛАТФОРМАХ ОДНО И ТОЖЕ ПОД КОПИРКУ. НАРОД СВОИ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ И ОНИ ЯВНО НЕ В ПОЛЬЗУ МО
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1 час.
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