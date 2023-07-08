Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"

Катерина Саша, не обижайся. Этот Яврейский всё знал, но... и так далее. Зачем повторять?

US Uri Strukow Народ шутит всегда и везде, независимо от тяжести ситуации. Это нормально. Проходил всякое. Видел дно. В реанимации, из кусков собранные лежали- анекдоты травили, шутили и друг-друга прикалывали.