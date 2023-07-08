Закон и Порядок

135 665 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ....Медиа-ресурсы При...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ....Хоромы "композито...
  • Nikolia Vovchenko
    Вроде бы с хорошего начал автор,а закончил как отъявленный русофобПро импортозамеще...

Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"

Хоромы "композитора". Реплика о нашумевших обысках у одного "олигарха"

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО События почти двухнедельной давности продолжают обрастать новыми подробностями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Саша,  не  обижайся. Этот  Яврейский  всё знал,  но...  и  так  далее.  Зачем  повторять?
Ответить
6 час.
US
Uri Strukow
Народ шутит всегда и везде, независимо от тяжести ситуации. Это нормально. Проходил всякое. Видел дно. В реанимации, из кусков собранные лежали- анекдоты травили,  шутили и друг-друга прикалывали.
Ответить
5 час.
Людмила Лиханова
ПРОЧИТАЛА НАЗВАНИЕ И БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЧИТАТЬ. НЕ НАДОЕЛО ОБСАСЫВАТЬ ЭТУ ТЕМУ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ СЛЕДСТВИЯ ? ЗАЕ...АЛИ. НА ПЯТИ (!) ПЛАТФОРМАХ ОДНО И ТОЖЕ ПОД КОПИРКУ. НАРОД СВОИ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛ И ОНИ ЯВНО НЕ В ПОЛЬЗУ МО
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх