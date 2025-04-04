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Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?

Молодые люди по всему миру объявили войну маркетплейсам и ненужным тратам. Сколько им удается сэкономить на этом?

В последние несколько лет в мире набирает популярность тренд NoBuyYear. Зумеры из разных стран в социальных сетях объявляют войну торговым гигантам вроде Amazon, Zara, Apple и призывают подписчиков следовать их примеру.

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