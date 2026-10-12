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Сотрудники Секретной службы США ездили на Украину изучать опыт применения дронов

Сотрудники Секретной службы США ездили на Украину изучать опыт применения дронов

Сотрудники Секретной службы США недавно ездили на Украину изучать опыт применения дронов в рамках подготовки к отражению потенциальных угроз в будущем, заявил в эфире телеканала CBS заместитель главы организации Мэтт Куинн.

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