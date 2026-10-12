Сотрудники Секретной службы США ездили на Украину изучать опыт применения дронов

Сотрудники Секретной службы США недавно ездили на Украину изучать опыт применения дронов в рамках подготовки к отражению потенциальных угроз в будущем, заявил в эфире телеканала CBS заместитель главы организации Мэтт Куинн.
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