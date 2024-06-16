Изучение строения сердца позволяет по-новому взглянуть на эволюцию человека

Международная исследовательская группа из Университета Суонси и UBC Okanagan (UBCO) раскрыла новое понимание эволюции человека, сравнив сердца человека с сердцами других человекообразных обезьян, сообщает «phys.
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