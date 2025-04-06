Названы самые частые ошибки новосибирцев в "Тотальном диктанте" в 2025 году

Знаменитая акция продолжает пользоваться популярностью, число участников растёт.В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) рассказали, какие ошибки чаще всего встречались в работах участников "Тотального диктанта", которые приняли участие в акции и писали его в данном вузе.