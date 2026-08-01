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Форпост на осадном положении: почему испанская Сеута в Африке превратилась в поле битвы за Европу

Форпост на осадном положении: почему испанская Сеута в Африке превратилась в поле битвы за Европу

Лазурная средиземноморская бухта, белоснежные яхты у причала и аромат кофе из прибрежных кафе. Но стоит повернуться, и эта идиллия обрывается.

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