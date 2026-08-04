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Отмена контрактов, распродажа гардероба и настойчивый флирт: как изменилась жизнь Анны Нетребко после развода

Отмена контрактов, распродажа гардероба и настойчивый флирт: как изменилась жизнь Анны Нетребко после развода

54-летняя оперная дива Анна Нетребко в последнее время всё чаще даёт поводы для обсуждения. После развода с Юсифом Эйвазовым и заметного похудения певица стала публиковать в соцсетях кадры, вызывающие неоднозначную реакцию.

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