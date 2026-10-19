Аварийные ситуации на электросетях привели к частичному отключению электроэнергии в Ялте, Ливадии, Виноградном и ряде населенных пунктов Красногвардейского района, восстановительные работы ведет «Крымэнерго» и планирует завершить их в течение трех часов.
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