Аварийные ситуации на электросетях привели к частичному отключению электроэнергии в Ялте, Ливадии, Виноградном и ряде населенных пунктов Красногвардейского района, восстановительные работы ведет «Крымэнерго» и планирует завершить их в течение трех часов.