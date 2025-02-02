Новые тарифы Трампа – лишь предпросмотр хаоса, который он устроит на мировом рынке

Новые пошлины должны развеять любые сомнения относительно его решимости занять жесткую позицию в торговле, не обращая внимания на предупреждения со стороны бизнеса, дипломатов и экономистов о возможных последствиях.
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