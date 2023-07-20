Военное обозрение

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Американская пресса пишет о нарастании соперничества России и Запада в Арктическом регионе

Американская пресса пишет о нарастании соперничества России и Запада в Арктическом регионе

В последние годы наблюдается значительное нарастание противостояния России и стран Запада в Арктике. Об этом пишет издание The Washington Post, называющее ситуацию в Арктике «большой игрой».

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