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Процесс выработки грибами защитных химических соединений выяснили ученые

Процесс выработки грибами защитных химических соединений выяснили ученые

Механизм производства грибами защитных химических соединений определили исследователи Геттингенского университета, 12 октября сообщает журнал eLife.

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