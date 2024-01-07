За прошлый год в Сочи в 17 раз выросло число стипендиатов

88 юных местных жителей получили краевую финансовую поддержку губернатора.Начальник управления молодёжной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов рассказал главе города Алексею Копайгородскому об итогах работы в 2023 году.
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