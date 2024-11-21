Предприниматели обозначили проблемы бизнес-омбудсмену и руководителю ГУ ФССП по Свердловской области

20 ноября 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх совместно с руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Альбиной Сухоруковой провели личный прием субъектов предпринимательской деятельности.
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