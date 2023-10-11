Samsung Electronics удалось в третьем квартале выступить лучше ожиданий аналитиков, акции компании выросли в цене

Южнокорейской компании Samsung Electronics аналитики накануне предрекали снижение операционной прибыли на 80 % до $1,56 млрд, но собственная предварительная статистика крупнейшего в мире производителя памяти оказалась более оптимистичной.
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