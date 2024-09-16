На Земле может начаться магнитная буря

После сильной вспышки на Солнце на Земле может начаться двухдневный «апокалипсис» . Ученые не могут сказать точно, долетит ли плазменное облако до нашей планеты или пройдет мимо, но в случае первого варианта уже сегодня, 16 сентября, начнется довольно сильная магнитная буря.