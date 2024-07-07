Вратарь Латышонок признался, что «Спартак» предлагал ему условия выгоднее, чем в «Зените»

Голкипер рассказал о предложениях, которые поступили ему от других клубов Новый голкипер «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о предложениях, которые поступили ему от других клубов Российской Премьер-лиги.
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