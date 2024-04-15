Sierra Space собирается сбрасывать припасы с орбиты на Землю за 90 минут

Пока ракетостроители обсуждают возможность отправки грузовых и пассажирских ракет с одного континента на другой, Sierra Space, прислушавшись к пожеланиям Пентагона, разрабатывает проект Ghost («призрак»): идею десантировать отправленный на орбиту не слишком габаритный груз без сложного и дорогостоящего оборудования и специальных посадочных площадок.