РИАП "АПРАЛ" МТ

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The Hill: Москва и Пекин бросают вызов США и их союзникам встречей Путина и Си Цзиньпина

The Hill: Москва и Пекин бросают вызов США и их союзникам встречей Путина и Си Цзиньпина

Обозреватель The Hill Эллен Митчелл сообщила о том, что в Вашингтоне с тревогой оценивают предстоящий визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, первый после его выборов на третий срок в Китае, что говорит о несомненном стратегическом партнерстве.

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