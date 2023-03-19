The Hill: Москва и Пекин бросают вызов США и их союзникам встречей Путина и Си Цзиньпина

Обозреватель The Hill Эллен Митчелл сообщила о том, что в Вашингтоне с тревогой оценивают предстоящий визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию, первый после его выборов на третий срок в Китае, что говорит о несомненном стратегическом партнерстве.