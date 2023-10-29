Президент Турции Эрдоган предостерег Запад от войны «креста и полумесяца»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября выступил на «Великом палестинском митинге», который состоялся в стамбульском аэропорту Ататюрк в знак протеста против боевых действий Израиля в секторе Газа.
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