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Царьград

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Политик Кертен: передавая оружие ВСУ, Лондон сам участвуем в резне

Политик Кертен: передавая оружие ВСУ, Лондон сам участвуем в резне

Политик из Великобритании Дэвид Кертен выразил мнение о необходимости прекратить поставки оружия Украине, чтобы не способствовать конфликту.

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