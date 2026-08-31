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В Петропавловске-Камчатском открылся обновленный парк «Экосистема» на берегу Култучного озера

В Петропавловске-Камчатском открылся обновленный парк «Экосистема» на берегу Култучного озера

В центре Петропавловска-Камчатского на берегу Култучного озера открылся обновленный городской парк «Экосистема» площадью 1,7 гектара.

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