Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об «авторитарной перестройке» немецкого общества после признания правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ.