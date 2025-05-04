Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила об «авторитарной перестройке» немецкого общества после признания правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ.
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