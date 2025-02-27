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Царьград

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  • Амара Карпова
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На Украине начинают блокировать русскую музыку на радио и телевидении

На Украине начинают блокировать русскую музыку на радио и телевидении

На Украине Национальный совет по телевидению и радиовещанию вводит запрет на русскую музыку. Эта инициатива сопровождается рассмотрением петиции о блокировке песен на русском языке на стриминговых платформах.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
ни как уроды не могут успокоится
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