На Украине начинают блокировать русскую музыку на радио и телевидении

На Украине Национальный совет по телевидению и радиовещанию вводит запрет на русскую музыку. Эта инициатива сопровождается рассмотрением петиции о блокировке песен на русском языке на стриминговых платформах.
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