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Газета.ру

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Михаила Ваничкина назначили главой управления уголовного розыска Москвы

Михаила Ваничкина назначили главой управления уголовного розыска Москвы

Полковника полиции Михаила Ваничкина назначили начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве.

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