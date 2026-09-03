Условие возобновления переговоров США с Ираном назвал Вэнс

Администрация Соединенных Штатов не планирует возвращаться к диалогу с Ираном до прекращения обстрелов торговых судов, заявил на брифинге в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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