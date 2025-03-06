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На Палау нашли черный саркофаг: его возраст может быть более 1 млн лет

На Палау нашли черный саркофаг: его возраст может быть более 1 млн лет

Находка перекликается с легендой о рыжеволосых племенах, которые могли жить на острове в древности.На удаленном острове Палау, в западной части Тихого океана, находится загадочный каменный гроб Тет-эль-Бад.

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