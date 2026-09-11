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Ростех

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Ростех разработал «неустаревающий» антидроновый комплекс «ЖНЕЦ»

Ростех разработал «неустаревающий» антидроновый комплекс «ЖНЕЦ»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех разработал программно-аппаратный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «ЖНЕЦ» для защиты от БПЛА, в том числе действующих в составе роевых групп.

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