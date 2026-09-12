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Царьград

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Trump продал детский дом в Квинсе за $1,93 млн: NY Post

Trump продал детский дом в Квинсе за $1,93 млн: NY Post

Особняк, в котором Дональд Трамп жил до 1950 года, продан почти за $2 млн. Сделка состоялась в Квинсе, Нью-Йорк, в июле.

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