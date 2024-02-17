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Как правильно подать записку священнику в Родительскую субботу 9 марта 2024 года

Как правильно подать записку священнику в Родительскую субботу 9 марта 2024 года

Как правильно подать записку священнику в Родительскую субботу 9 марта 2024 года Леонид ВисловВ субботу, 9 марта 2024 года, православные прихожане будут отмечать событие, известное как Вселенская родительская суббота.

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