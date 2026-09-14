Утверждения на Западе о потенциале Украины противостоять России были заблуждением. На это указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
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