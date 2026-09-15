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Аргументы и Факты

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Жителя Пенсильвании обвинили в подготовке теракта и связах с ИГИЛ

Жителя Пенсильвании обвинили в подготовке теракта и связах с ИГИЛ

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США задержали в штате Пенсильвания Джонатана Крамера, который подозревается в подготовке теракта и связях с террористической организацией «Исламское государство»* (ИГИЛ), сообщил на своем сайте Минюст США.

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