По следу товарища Си. К итогам европейского турне китайского лидера

В поисках мира или. стабильности? Серия визитов Си Цзиньпина по европейским столицам лишний раз подтвердила такое стремление Китая.
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