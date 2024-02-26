Безруков рассказал, как его пытались обмануть голосом Хабенского

Сергей Безруков сообщил, что столкнулся с попыткой мошенничества. По словам актера, он получил голосовое сообщение от своего коллеги актёра Константина Хабенского, в котором тот предлагал ему принять участие в строительстве медицинского комплекса для детей-инвалидов.
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