Безруков рассказал, как его пытались обмануть голосом Хабенского

Сергей Безруков сообщил, что столкнулся с попыткой мошенничества. По словам актера, он получил голосовое сообщение от своего коллеги актёра Константина Хабенского, в котором тот предлагал ему принять участие в строительстве медицинского комплекса для детей-инвалидов.