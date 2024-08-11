Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Этой жидовской роже лучше сидеть тихонько и не вякать, а то Петров и Баширов в следующую командировку и его навестят ...Мы отказываемся о...
  • Walery
    И здесь воруют. Запустили в космос не дорогие спутники... Фобосы 1 и 2, Веги 1 и 2, Луна 25, а просто пустые дешевые ...Убытки Роскосмоса...
  • лина любимцева
    А чего иного можно было ожидать от жЫдо-бандэрья поганого?!!  Что они ремонтами займутся?Что происходит на...

Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил действующих военнослужащих - солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров, а также ветеранов со 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил России, ежегодно празднуемой 12 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх