Белоусов поздравил со 112-й годовщиной Военно-воздушные силы РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил действующих военнослужащих - солдатов, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров, а также ветеранов со 112-й годовщиной образования Военно-воздушных сил России, ежегодно празднуемой 12 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии