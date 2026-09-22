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Вкусно и красиво: в Конаково прошёл фестиваль «Репа-2026»

Вкусно и красиво: в Конаково прошёл фестиваль «Репа-2026»

Как сообщили в паблике ВК администрации Конаковского округа Тверской области, в городе Конаково на площади у ДК «Современник» 20 сентября прошёл вкусный, весёлый и красивый фестиваль «Репа-2026».

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