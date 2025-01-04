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  • Алла Зотова
    👍👍👍"Карма прилетела"...
  • Aleksandr Sobolev
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"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

"Карма прилетела": Помочившийся на братскую могилу на Курщине литовский наёмник стал инвалидом

Царьград Victor Lisitsyn/Globallookpress Литовский наёмник ВСУ Валдас Барткевичус*, который во время вторжения в Курскую область демонстративно помочился на братскую могилу героев Великой Отечественной войны, стал инвалидом.

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Комментарии
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Нина Иванова
Жаль,что карма прилетела на пальцы,а не на то,чем мочился.
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2 час.
А
Алексей
Это только начало, закон Кармы действует безотказно.
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2 час.
Алла Зотова
👍👍👍
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27 мин.

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