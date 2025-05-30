🌡️⛅🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 3️⃣0️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, днем местами порывы 🌬️15-20 м/с.
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🌡️⛅🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 3️⃣0️⃣ мая. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, днем местами порывы 🌬️15-20 м/с.